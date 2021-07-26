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    Bayramın tatilinin son günü İstanbul Havalimanı’nda yolcu yoğunluğu

    Toplam 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 25 Temmuz pazar günü İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu 159 bine çıktı.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 16:50
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    Bayramın tatilinin son günü İstanbul Havalimanı’nda yolcu yoğunluğu

    Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 25 Temmuz’da İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen bin 16 seferle 159 bin 436 yolcu seyahat etti.

    HAVALİMANLARINDA GÖZLE GÖRÜLÜR YOĞUNLUK

    Tatil dönüşü hareketliliğinin en yükseğe ulaştığı hafta sonunda kara ulaşımının yanı sıra İstanbul Havalimanında da gözle görülür tatilci yoğunluğu yaşandı.

    EK SEFERLERLE BİRLİKTE 1.016 SEFER DÜZENLENDİ

    Bu kapsamda Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 25 Temmuz Pazar günü İstanbul Havalimanı’nda iniş ve kalkış olmak üzere ek seferlerle birlikte toplamda 1.016 sefer gerçekleştirildi.

    Bayramın tatilinin son günü İstanbul Havalimanı’nda yolcu yoğunluğu #1

    BİR GÜNDE 159 BİNDEN FAZLA YOLCU UÇTU

    İç ve dış hat olmak üzere toplamda ise Pazar günü 159 bin 436 yolcu seyahat etti.

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