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    Bazı süt proteinlerinin ithalatında gözetim uygulanacak

    Bundan sonra bazı süt proteinleri, sadece Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.
    • AA
    • 03.07.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 09:39
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    Bazı süt proteinlerinin ithalatında gözetim uygulanacak

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, bazı süt proteinlerinin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar da düzenlenmiş oldu.

    SADECE GÖZETİM BELGESİYLE İTHAL EDİLEBİLİR

    Söz konusu ürün, yalnızca Ticaret Bakanlığına bağlı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

    Gözetim belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

    Bazı süt proteinlerinin ithalatında gözetim uygulanacak #1

    BAŞVURULAR BAKANLIK SİTESİNDEN

    Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yapılabilecek.

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