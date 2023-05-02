BBP lideri Mustafa Destici'den emekli maaşı yorumu: 11 bin lirayı geçecek Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek." dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek..

Sayılı günlerin kaldığı seçimle ilgili siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı üyesi Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, İstanbul Pendik'te bir sosyal tesiste sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenlemeyi duyurarak hem memurlara hem de emeklilere müjde vermişti.

Hayat pahalılığına değinen Destici de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını destekledi.

"En düşük emekli maaşı, 11 bin lirayı geçecek"

Destici, şu ifadeleri kullandı:

Hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz ne istiyor. Maaşları artsın istiyor. Artırıldı ama inşallah temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek.

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"PKK, PYD, YPG adıyla Amerika desteğiyle orada bir terör devleti kurmaya kalktı"

Öte yandan teröristlerin İHA ve SİHA'ların korkusundan başlarını mağaraların dışına çıkaramadığını, özellikle Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde harekatların devam ettiğini dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

Suriye'nin kuzeyinde neden Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaptık? Çünkü PKK, PYD, YPG adıyla, Amerika desteğiyle orada bir terör devleti kurmaya kalktı. Türkiye, önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaparak bıçak gibi kesti, sonra Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı harekatlarıyla adeta sınırlarımızın 40 metre ötesine süpürdü attı.

"Kılıçdaroğlu ne diyor? PKK orada olsun, devlet kursun diyor"

Destici, "Şimdi bu yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD olsun' diyor. PYD kim, PKK. Yani 'PKK orada olsun, devlet kursun' diyor. Neden çünkü ABD, Batı öyle istiyor. Neden? Şu anda seçim ittifakı yaptı ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Kandil ve HDP öyle istediği için bunu açıklıyor." ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara'da yapılan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda savunma sanayisinin 5 gurur eseri olan ANKA-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağı, ATAK-2 helikopteri, GÖKBEY helikopteri, Hürjet ve Milli Muharip Uçağı KAAN'ın Türkiye ile dünyaya tanıtıldığını belirten Destici, bu eserlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"Belki her arayan bulamaz ama bulalar arayanlardır"

Destici, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için hamleler yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de gaz, petrol aradı. Karada da petrol aradı ve neticede ne oldu? Arayan bulur. Belki her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Önce 350 milyar metreküp, sonra 540 milyar metreküpe çıktı, sonra 750 milyar metreküp oldu. Peki nominal değeri ne kadar? 1 trilyon dolar. Peki bugün bizim iç, dış borcumuz ne kadar, 460 milyar dolar.



Sadece devletin borcu değil, özel, kamu dahil... Bunun iki katından fazla değeri olan gaz bulundu. Bakın hanımefendi, Sayın Akşener 'Gerçekten gaz bulundu mu, acaba çıktı mı?' diyor. Tamam bu hanımların bir kuşkucu tarafı olur ama gazda da olmaz. Adamdan kuşkulan da gazdan niye kuşkulanıyorsun?

"Kandil'deki ittifak ortaklarınıza gaz yok. Onlara ne var? İHA, SİHA var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 yıl boyunca konutlarda, mutfaklarda ve sularda kullanılan gazın, 1 ay boyunca da bütün gaz kullanımının bedava olduğu müjdesini paylaştığını aktaran Destici, "Şimdi diyorum ki Sayın Akşener sana da bedava, Kılıçdaroğlu'na da bedava, Babacan'a da bedava, Karamollaoğlu'na da bedava. Hepinize bedava ama PKK'lı yol arkadaşlarınıza, Kandil'deki ittifak ortaklarınıza gaz yok. Onlara ne var? İHA, SİHA var." diye konuştu.

Destici, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin tarihi bir seçime gittiğinin altını çizerek, bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve BBP'ye destek verilmesini istedi.