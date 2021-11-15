BBVA, Garanti'deki tüm payları almak istiyor

BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

BBVA, Garanti Bankası'nda mülkiyetinde olmayan bütün hisseler için alım kararı aldı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, BBVA Yönetim Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.

25,7 MİLYAR TL

Yapılan açıklamaya göre Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne konu olan tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25,7 milyar Türk Lirası (yaklaşık 2,25 milyar euro) oldu. BBVA'nın söz konusu bedeli kendi kaynakları ile ödeyeceği belirtildi.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, “Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır.” dedi.

PAY ALIM TEKLİFİ YÜZDE 15 PRİMLİ

Kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12,20 TL oldu. Söz konusu teklif 12 Kasım'da Borsa'da oluşan kapanış fiyatından yüzde 15 oranında (10,58 Türk Lirası) primli olarak belirlendi.

Teklif, duyuru tarihinden önceki 6 ay içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 34 (9,12 Türk Lirası) ve bu duyurudan önceki 30 işlem günü içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 24 oranında (9,83 Türk Lirası) primli gerçekleşti.

TAMAMI BBVA'NIN OLACAK

Halihazırda BBVA, Garanti Bankası'nda toplam sermayesinin yüzde 49,85'ini temsil eden toplam 2,09 milyar adet payı elinde tutuyor.

Açıklamaya göre gönüllü pay alım teklifi, bankanın toplam sermayesinin yüzde 50,15'ini temsil eden 2,1 milyar adet paya yönelik olacak.

2011 YILINDA ORTAKLIK GELDİ

2011'de, General Electric'in küresel krizin etkisiyle, ABD ve Avrupa'da finans sektöründen çıkma kararı üzerine, İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile stratejik ortak oldu.

Bankanın hakim ortağı, 2015 yılında yüzde 14,89 ve 2017 yılında yüzde 9,95’lik satın alımları ile hisselerinin yüzde 49,85’ine sahip olmuştu.