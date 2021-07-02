BDDK 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi

Vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla denetimler gerçekleştirildi. İntibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verildi.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştı.

Kurul, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

İntibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kılındı.

TASFİYE KOMİYONU ATANMASINA KARAR VERİLDİ

İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanmasına karar verildi.

14 ŞİRKETİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

İntibak sürecindeki bu şirketlerin, tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.

BAŞVURUNUN ZORUNLU OLDUĞU DUYURULMUŞTU

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu duyurmuştu.

Başvuruda bulunmayanlar hakkında ‘izinsiz faaliyette bulunmak’ suçundan işlem tesis edileceği bildirilmişti.

7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini belirten Kurul, intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

Tasfiyesine Karar Verilen Şirketler

- İktisatevim Gayrimenkul A.Ş.

- Vizyon Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş

- Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.

- Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.

- Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon A.Ş.

- Yaşamevim Gayrimenkul A.Ş.

- HH Aydın Yatırım Holding A.Ş.

- İhtiyaçevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş.

- İstek Evim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

- İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul A.Ş.

- Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş.

- Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Değer Tasarruf Gayrimenkul A.Ş.

- Önceevim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.

- Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon ve Pazarlama Ticaret A.Ş.

- Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş.

- Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv ve Organizasyon A.Ş.

- Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

- Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.