BDDK, bankacılık sektörü kredi hacmini açıkladı: 10 trilyon 503,3 milyar lira Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 40 milyar 161 milyon lira artarak 10 trilyon 503 milyar 294 milyon liraya çıktı.

AA

Bankacılık sektöründeki kredi hacmindeki artış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verileriyle ortaya kondu.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 15 Eylül itibarıyla 40 milyar 161 milyon lira artarak 10 trilyon 503 milyar 294 milyon liraya yükseldi.

BDDK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, bankalararası dahil bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçen hafta 163 milyar 560 milyon lira arttı.

Belirtilen haftada yüzde 1,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 trilyon 196 milyar 609 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı geriledi

Tüketici kredileri tutarı, 15 Eylül itibarıyla 8 milyar 416 milyon lira azalışla 1 trilyon 429 milyar 381 milyon liraya geriledi.

Kredi çeşitlerine dağılım

Söz konusu kredilerin 446 milyar 640 milyon lirası konut, 86 milyar 805 milyon lirası taşıt ve 895 milyar 936 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 411 milyon lira artarak 1 trilyon 209 milyar 985 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 artışla 928 milyar 327 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 424 milyar 257 milyon lirası taksitli, 504 milyar 71 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 798 milyon lira artarak 173 milyar 341 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu takipteki alacakların 148 milyar 537 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyar 840 milyon lira artarak 2 trilyon 250 milyar 202 milyon lira oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)