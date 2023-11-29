BDDK: Bankacılık sektörün ekim sonu dönem net karı 486 milyar lirayı aştı BDDK, bankacılık sektörüne ait haftalık istatistikleri yayınladı. Buna göre bankacılık sektörünün aktifleri ekimde 21,8 trilyon lira oldu.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Ekim 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayınlandı.

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Ekim 2023 döneminde, 2022 sonuna kıyasla yüzde 51,7 artarak 21 trilyon 758 milyar liraya yükseldi.

Sektörün ekim sonu itibarıyla dönem net kârı 486 milyar 30 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,44 seviyesinde gerçekleşti.

BDDK tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayınlandı.

Rapora göre, ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 21 trilyon 757 milyar 871 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Dönem net kârı 486 milyar 30 milyon lira oldu

Ekim 2023 döneminde sektörün dönem net kârı 486 milyar 30 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,44 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörün aktif toplamı

Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 7 trilyon 410 milyar 481 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 51,7 oldu.

Krediler yüzde 45 arttı

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 45 artarak 10 trilyon 991 milyar 153 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 56 yükselerek 3 trilyon 698 milyar 425 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,54 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduat yüzde 56,3 yükseldi

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 56,3 artarak 13 trilyon 848 milyar 142 milyon liraya yükseldi.

Öz kaynak toplamı yüzde 37,7 arttı

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 37,7 artışla 1 trilyon 935 milyar 364 milyon liraya ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)