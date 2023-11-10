'BDDK personeliyim' diyerek halkı kandıranlara karşı dikkat

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son günlerde kendilerine ulaşan "dolandırıcılık girişimi" şikayetleri sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulundu.
Bu kez dolandırma, banka uygulamalarını cep telefonuna indirmek şeklinde yapılıyor. Bu yöntemle, kullanıcıların adı, şifre bilgileri talep ediyor ve bakiyelerine el konma riski taşıyor.
BDDK'dan yapılan açıklamada, kendilerini BDDK personeli olarak tanıtan kişilerin, kurumun santral numarası olan hat üzerinden arıyor izlenimi vererek, banka müşterilerinin cep telefonlarına uygulama indirmelerini sağlamak suretiyle dolandırıcılık girişiminde bulunduklarının anlaşıldığı bildirildi.
Şunlara dikkat
Açıklamada, dolandırıcılığa maruz kalınmaması için dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından kendilerini BDDK personeli olarak tanıtarak bankacılık işlemlerinde kullanılan kişisel bilgileri isteyen, cep telefonuna uygulama indirilmesini, kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi, kişisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.
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