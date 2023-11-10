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'BDDK personeliyim' diyerek halkı kandıranlara karşı dikkat

'BDDK personeliyim' diyerek halkı kandıranlara karşı dikkat Dolandırıcılar kendilerine buldukları açıklardan ilerleyerek vatandaşı dolandırıyor. Bu kez de BDDK'nın adını kullanarak hareket eden dolandırıcılar türedi. BDDK da tespit ettiği vakalara karşı vatandaşı uyardı.