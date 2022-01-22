BDDK, temassız işlem limitini artırdı

BDDK, salgın tedbirleri kapsamında temassız işlem limitinin 1 Şubat itibariyle 500 TL olacağını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kartlı ödemelerde güncellemeye gitti.

BDDK’nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) yazı gönderdi.

TEMASSIZ İŞLEM LİMİTİ 500 TL OLACAK

Yazıda, koronavirüs salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Daha önce 250 liraya çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 lira olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 500 lira olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN DEĞİŞİYOR

Uygulama, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.