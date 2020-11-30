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    BDDK, TL işlemlerine ilişkin sınırlamaları yükseltti

    Bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL işlemlerinin öz kaynaklara oranına ilişkin sınırı, yüzde 0,5'ten yüzde 2,5'e yükseldi.
    • AA
    • 30.11.2020 - 11:08
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 11:09
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    BDDK, TL işlemlerine ilişkin sınırlamaları yükseltti

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışı yerleşiklerle gerçekleştirilen TL işlemlere ilişkin sınırları hakkında yeni bir değişikliğe gitti.

    BDDK tarafından yapılan açıklamada, bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

    SINIR YÜZDE 2,5'E ÇIKARILDI

    Açıklamanın devamında ise yapılan değerlendirme neticesinde piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, yüzde 0,5 yerine yüzde 2,5 olarak yeniden belirlenmesine ve bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkanının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verildiği bildirildi.

    BDDK, TL işlemlerine ilişkin sınırlamaları yükseltti #1

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