TMSF açıkladı: 6 şirket daha devroldu

BDDK ve TMSF'nin yaptığı çalışmanın ardından, tasfiye halindeki 6 şirketin devredilmesine karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmelerinin, Katılım Evim ve İmece Evim'e devredileceği bildirildi.

Yeni alınan kararlara göre uzun süren tasfiye sürecinden bu şirketlerle çalışan vatandaşların mağdur olmaması amaçlanıyor.

BDDK ve TMSF'nin internet sitelerinde yer alan açıklamada, BDDK ve TMSF'nin 4 aydır yaptıkları çalışmalar neticesinde, tasarruf finansman şirketlerinin yaptığı uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle tasfiye sürecinin 10 yılı aşacağı öngörüldüğünden, faaliyetlerine devam eden iki şirketin taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, "Buna göre, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmeleri, Katılım Evim ve İmece Evim'e devredilecektir." denildi.

BEKLEMEDEN EV VE ARABA SAHİBİ OLACAKLAR

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tasarruf finansman sektörüne güvenin yeniden tesis edilmesi ve kaygıların giderilmesi için büyük özveri gösteren iki şirketle imzalanacak anlaşma sayesinde, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 tanesinin müşterileri, yıllarca beklemeden, en az mağduriyetle ev veya otomobil sahibi olabilecektir.

DEVİR PROTOKOLLERİ YAKINDA YAYINLANACAK

Devir protokollerinin TMSF ve BDDK kurullarında onaylanmasının ardından, detaylar TMSF, BDDK ve şirketlerin internet sitesinden önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Tasfiye çalışmaları devam eden 21 firmanın ortakları ve kanuni temsilcileri ile ilgili 6183 sayılı kanun kapsamındaki takipler kesintisiz sürdürülecektir.

15 ŞİRKETLE İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR

BDDK ve TMSF tarafından, geride kalan 15 şirketle ilgili etkin ve yoğun çalışmalara devam edilmektedir."