BDDK'dan kredi kartı taksit sayısına düzenleme

Yeni düzenlemeye göre; mobilya ve beyaz eşyada taksit sayıları 12 aydan 9 aya indirilirken, kuyum harcamalarında ise 6 ay olan azami taksit sayısı 3 aya düşürüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitti.

Yeni düzenlemeyle taksit sayıları düşürüldü.

MOBİLYA, BEYAZ EŞYA, KUYUM...

Buna göre;

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6 aydan 3 aya indirildi.

Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya düşürüldü.

TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.

TAŞIT ALIMINDA YENİ DÖNEM

Taşıt alımında kredi vadesi de yeniden düzenlendi.

Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.

120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya düşürüldü.

Nihai fatura değeri 300 bin TL üzerinde olup 750 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi.

750 bin TL üzerinde olup 1 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 24 aydan 12 aya çekildi.