BDDK'dan mali şeffaflığı güçlendirecek yönetmelik revizyonu

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"in bazı maddelerinde değişiklik öngören taslak, BDDK’nın internet sitesinde yayınlayarak görüşe açtı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) risk odaklı proaktif düzenleme yaklaşımı kapsamında gerekli gördüğü yönetmelik, güncelleme çalışmalarının taslağı görüşe açıldı.

RİSK GRUBU TANIMI İLE YÖNETMELİĞİN UYUMLAŞTIRILMASINI ÇALIŞMASI

Bankacılık Kanunun 49. maddesinde bankanın dahil olduğu risk grubu tanımında yapılan değişikliğe paralel olarak yönetmeliğin uyumlaştırılmasını amaçlıyor.

Taslak düzenleme ile ayrıca, bankalardan kredi kullanan şirketlere bağımsız denetimden geçmiş mali tablo sunma zorunluluğu getiren asgari 100 milyon lira kredi bakiyesi tutarı, gerekli dönemlerde tüm şirketler için revize edilebilmesi amacıyla Kurul tarafından belirlenebilecek.

"KAMUSAL SÜREÇLERDEKİ OPERASYONEL GECİKMELERİN ÖNLENMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Diğer taraftan değişiklik taslağı kapsamında halihazırda söz konusu düzenlemeden muaf olan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bunlara bağlı kuruluşlar ve mahalli idarelerle birlikte, kamuya bağlı iktisadi kuruluşların da kapsama alınması ve bu sayede kamusal süreçlerdeki operasyonel gecikmelerin önlenmesi öngörülüyor.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI, YAPISAL DÖNÜŞÜM ADIMLARI

2019 yılında "Yeni Ekonomi Programı, Yapısal Dönüşüm Adımları" programı kapsamındaki düzenleme ile bankalardan kredi kullanan şirketlere bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğu getirilerek mali şeffaflığın, kurumsal yönetim standartlarının ve finansal yönetim kalitesinin güçlendirilmesi amaçlanmıştı. Bu kapsamda 2019 Şubat'taki yönetmelik değişikliğiyle 500 milyon lira olarak belirlenen sınır 2019 Ağustos’taki yönetmelik değişikliğiyle 100 milyon liraya düşürülmüştü