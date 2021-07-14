BDDK'dan varlık yönetim şirketleri yönetmeliği

BDDK, ödenmiş sermaye tutarı 20 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarılmasını da içeren varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esaslarını içeren işlemler hakkında yönetmelik yayınladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) "Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik"i, Resmi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ İÇİN YENİ BİR SİSTEMATİK OLUŞTURULDU

Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan varlık yönetim şirketlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eylemler kapsamında, varlık yönetim şirketleri (VYŞ) için yeni bir sistematik oluşturularak geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

STANDARTLAR ORTAYA ÇIKTI

Sektörde yaşanan son dönemdeki gelişmeler de dikkate alınarak karşılaşılan sorunların çözümü, ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ve alacakların devrine ilişkin sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından standartlar belirlendi.

KURULUŞ ŞARTLARI BELİRLENDİ

Varlık yönetim şirketlerinin; anonim şirket şeklinde kurulması, hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması ve ticaret unvanında "Varlık Yönetim Şirketi" ibaresinin bulunması kuruluş şartları arasında yer aldı.

ÖDENMİŞ SERMAYE TUTARI 20 MİLYON LİRADAN 50 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Yeni yönetmelikle birlikte nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermaye tutarının 20 milyon liradan az olmaması şartı, 50 milyon liradan az olmaması şeklinde değiştirildi.

SADECE DONUK ALACAKLAR DEĞİL CANLI ALACAKLAR DA VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE SATILABİLECEK

Yeni yönetmeliğe göre mevcut durum itibarıyla BDDK gözetim ve denetimine tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para-sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sadece donuk alacaklarının değil canlı alacaklarının da varlık yönetim şirketlerine satabilmesinin önü açıldı.

ALACAKLARIN TAKİBİNE KURALLAR GETİRİLDİ

Finansal tüketicilerin korunmasına ve alacakların takibine yönelik süreçler de detaylı şekilde yönetmelik kapsamına alındı.

BORÇLU İLE İLETİŞİMİN SAATLERİ BELİRLENDİ

Buna göre yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca bildirimde bulunulmasına rağmen borcun ödenmediği hallerde resmî tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere sadece 09.00-20.00 saatleri arasında borçluyla iletişim kurulabilecek.

BORÇLA İLGİLİ YETKİLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BİLGİ VERİLEMEYECEK

Borçla ilgili yetkili olmayan üçüncü kişilere borçla ilgili herhangi bir şekilde bilgi verilemeyecek ve bu kişilerle iletişim kurulamayacak.

Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısı günde en fazla 3, mesaj sayısı ise 1 ile sınırlı tutulacak. Borçluya ulaşıldığı ve konunun aktarıldığı durumlarda ise borçlunun kayıt altına alınmış rızası bulunmadıkça bir sonraki aramaya kadar asgari 5 iş günü geçmesi gerekecek. Borçlu olduğuna dair varlık yönetim şirketinin elinde somut belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, herhangi bir uzlaşmayı reddeden ve kesinlikle aranmak istemediğini açıkça ifade eden kişiler aranamayacak.