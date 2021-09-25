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- BDDK'dan yatırım bankası kurulması izni
BDDK'dan yatırım bankası kurulması izni
BDDK, aldığı kararla "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankasının kurulmasına izin verdi.
- AA
- 25.09.2021 - 10:39
- Güncelleme : 25.09.2021 - 10:42
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi..
300 MİLYON LİRA KURULUŞ SERMAYELİ
BDDK'nın yayınlanan kararına göre, Inveo Yatırım Holding AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, Erhan Topaç ve Onur Topaç tarafından 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.