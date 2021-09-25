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    BDDK'dan yatırım bankası kurulması izni

    BDDK, aldığı kararla "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankasının kurulmasına izin verdi.
    • AA
    • 25.09.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 10:42
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    BDDK'dan yatırım bankası kurulması izni

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi..

    300 MİLYON LİRA KURULUŞ SERMAYELİ

    BDDK'nın yayınlanan kararına göre, Inveo Yatırım Holding AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, Erhan Topaç ve Onur Topaç tarafından 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

    BDDK dan yatırım bankası kurulması izni #1

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