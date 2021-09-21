BDDK'ya yatırım bankası kurmak için başvuru

Ünlü Yatırım Holding 300 milyon lira sermayeli yatırım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulundu.

Ünlü Yatırım Holding'in 300 milyon lira sermayeli yatırım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yaptığı başvuru ile ilgili açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.

YATIRIM BANKASI KURMAK İSTEDİĞİNİ DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Bu yılki halka arzından sonraki iki yıl içinde yatırım bankası kurmak istediğini daha önce açıklayan Ünlü Yatırım Holding, haziran ayında işlemler için danışmanlık vermesi için PwC ile anlaşmıştı.