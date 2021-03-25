Bekir Pakdemirli: Mazot gübre desteği ödemeleri başlıyor

Bakan Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteği ödemelerinin yarın itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere sağlanan desteklerle ilgili müjde vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazot ve gübre destek ödemelerinde fiyat artışına gidildiğini duyurmuştu.

Kararın ardından binlerce çiftçinin bekleyişi sürerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin açıklama yaptı.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YARIN BAŞLIYOR

Bakan Pakdemirli, mazot gübre desteğinin yarın itibarıyla 81 ilde ödenmeye başlayacağını belirtti.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Pakdemirli, "Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan mazot gübre desteği, çiftçilere T.C. kimlik numarasının son hanesine göre verilmeye başlanacak.

2021 DESTEK MİKTARLARI

Resmi Gazete'de yayınlanarak onaylanan 2021 mazot - gübre desteği fiyatları: