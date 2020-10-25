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Bekir Pakdemirli: Tarımsal destek 276 milyar liraya çıktı

Bekir Pakdemirli: Tarımsal destek 276 milyar liraya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam ettiriyoruz.