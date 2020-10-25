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    Bekir Pakdemirli: Tarımsal destek 276 milyar liraya çıktı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam ettiriyoruz.
    • AA
    • 25.10.2020 - 14:45
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 14:52
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    Bekir Pakdemirli: Tarımsal destek 276 milyar liraya çıktı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam ettiriyoruz. Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 artırarak 22 milyar liraya çıkardık.

    Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi."

     

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