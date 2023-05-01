Belçika'da işe bisikletle gidenler para alacak! Kilometre başına 0,27 euro Dünyada karbon salınımını engellemek, daha az enerji harcamak ve sağlık için bisiklete binmek özendirilyordu ama işe giderken ilk kez Belçika, zorunlu para ödülü vereceğini açıkladı.

AA Belçika'da şimdiye kadar bisiklet ödeneği verilmesine işverenler karar veriyordu. İşverenlerin yaklaşık yüzde 30'u, bisiklet kullanan çalışanlarına evleri ile iş yerleri arasındaki mesafeye göre ödeme yapıyordu. Belçika'da Ulusal Çalışma Konseyi kapsamında, işverenler ile işçi temsilcileri arasında bir anlaşma yapıldı. Artık Belçika'da işe bisikletle gidenlere bisiklet ödeneği verilmesi zorunlu tutuldu. Yeni uygulama ile ülkede bisiklet kullanımın daha da yaygınlaşması bekleniyor. Kilometre başına 0,27 euro Belçika'da, bugünden itibaren işe bisikletle gidenlere kilometre başına 0,27 euro ödenek verilmesi zorunlu hale geldi. 1 Mayıs'tan itibaren Buna göre, çalışanlar, 1 Mayıs'tan itibaren işe bisikletle gitmeleri durumunda işverenlerinden kilometre başına 0,27 euro ödenek alacak. Ödül vergiden muaf Bu ödenekten vergi muaf olacak. En fazla 40 kilometrenin ödemesi yapılacak Bir çalışanın günlük bisiklet ödeneği 40 kilometreyi geçemeyecek. Günlük 10,8 euro sınırı Böylece bisiklet ödeneği günlük 10,8 euro ile sınırlı olacak.