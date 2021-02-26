Benzin bu gece 27 kuruş zam yapılacak ancak pompaya yansımayacak

Benzin bu gece 27 kuruş zam yapılacak ancak pompaya yansımayacak

Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatına 27 kuruş zam yapılacağı bildirildi. Yapılan zam oranının pompa fiyatlarına yansımayacağı ifade edildi.

Benzin fiyatlarına yönelik artış, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, benzinin litresine bu geceden itibaren 27 kuruş zam yapılacak.

Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV’den karşılanacağı için, fiyat artışı pompa fiyatlarına yansımayacak.

FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Mevcut durumda üç büyük şehirde benzinin ortalama litre fiyatları şöyle:

İstanbul’da 7,24 lira

Ankara’da 7,33 lira

İzmir’de ise 7,36 lira

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.