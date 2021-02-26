Euro
8.9865
0.34%
Dolar
7.4112
0.8%
Altın
418.97
0.1%
Borsa
1.471
-1.18%
Bitcoin
349.402
-4.80%
EXEN Coin
16.78
1.45%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Benzin bu gece 27 kuruş zam yapılacak ancak pompaya yansımayacak

    Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatına 27 kuruş zam yapılacağı bildirildi. Yapılan zam oranının pompa fiyatlarına yansımayacağı ifade edildi.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Benzin bu gece 27 kuruş zam yapılacak ancak pompaya yansımayacak

    Benzin fiyatlarına yönelik artış, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

    Yapılan açıklamaya göre, benzinin litresine bu geceden itibaren 27 kuruş zam yapılacak.

    Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV’den karşılanacağı için, fiyat artışı pompa fiyatlarına yansımayacak.

    Benzin bu gece 27 kuruş zam yapılacak ancak pompaya yansımayacak #1

    FİYATLAR DEĞİŞİYOR

    Mevcut durumda üç büyük şehirde benzinin ortalama litre fiyatları şöyle:

    İstanbul’da 7,24 lira

    Ankara’da 7,33 lira

    İzmir’de ise 7,36 lira

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir