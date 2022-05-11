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Benzin ile motorin fiyatlarında son durum
Son zamların ardından benzin ile motorin fiyatları arasındaki makas daralmaya başladı. Benzinin litre fiyatı 21 liraya ulaşırken, motorinin litresi ise 22 liradan satılıyor.
- Haber Merkezi
- 11.05.2022 - 09:31
- Güncelleme : 11.05.2022 - 09:40
Akaryakıt fiyatlarındaki dengeler birbirine yaklaşmaya başladı.
Brent petrol fiyatı pazartesi günü 112 dolar seviyesindeyken dün 105 dolara bugün ise 104 dolara geriledi.
Bu düşüşün ardından indirim beklenirken araya dolar/TL kuru engeli girdi.
Dolar arttı, zam geldi
Doların 15 TL'yi geçmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Buna göre benzinin litre fiyatı bugün itibarıyla 78 kuruş artarak 21,12 liraya ulaştı.
Böylelikle benzin ile motorin fiyatı arasındaki fark oldukça düştü.
Benzin 21 lirayı, motorin 22 lirayı aştı
Güncel fiyatlar ise şu şekilde:
Ankara'da motorinin ortalama litre fiyatı 22,10 lira; İstanbul'da 22,06 lira, İzmir'de ise 22,15 lira.
Ankara'da benzinin ortalama litre fiyatı 21,21 lira, İstanbul'da 21,12 lira; İzmir'de 21,23 lira.