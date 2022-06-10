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Benzin ve LPG'ye zam geliyor

Benzin ve LPG'ye zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatında 2 lira 18 kuruş, LPG'nin litre fiyatında ise 54 kuruş zam bekleniyor.