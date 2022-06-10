- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Benzin ve LPG'ye zam geliyor
Benzin ve LPG'ye zam geliyor
- 10.06.2022 - 11:00
- Güncelleme : 10.06.2022 - 11:30
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar sürücüleri üzmeye devam ediyor.
Dövizdeki hareketliliğin etkisiyle küresel enerji piyasalarındaki fiyat değişiklikleri yaşanırken Brent petrolün fiyatı 122 dolar seviyelerinde.
Sektör kaynaklarından alınan son bilgiye göre benzin ve LPG grubunda yeni zamlar yolda.
Benzine 2,18 TL, LPG'ye 54 kuruş zam
11 Haziran itibarıyla geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 2 lira 18 kuruş; LPG'nin litre fiyatında ise 54 kuruş artış olacak.
Üç büyükşehirdeki akaryakıt fiyatları
Şu anki fiyatlar ise şu şekilde:
- İstanbul'da benzinin litresi ortalama 26,23 TL, Ankara'da 26,37 TL, İzmir'de 26,36 TL.
- İstanbul'da motorinin litresi ortalama 27,89 TL, Ankara'da 28,02 TL, İzmir'de 28,01 TL
- İstanbul'da LPG'nin litresi ortalama 11,82 TL, Ankara'da 11,85 TL, İzmir'de 11,55 TL
Benzin 28 lirayı aşacak
Bu geceki zam sonrası; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 28,41 TL, Ankara'da 28,55 TL, İzmir’de de 28,54 TL olacak.
LPG'nin güncel fiyatı da İstanbul’da ortalama 12,36 TL, Ankara'da 12,39 TL, İzmir'de 12,09 TL'ye çıkacak.
Öte yandan; 8 Haziran günü de motorin grubunda 1 lira 93 lira fiyat artışı gerçekleşmişti.