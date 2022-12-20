Benzin ve motorindeki indirim pompaya yansıdı

Benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları, brent petrol ile dalgalı seyrini sürdürüyor.

Geçen hafta benzin ve motorin litresine yapılan zammın ardından fiyatlar değişti.

Çifte indirim pompaya yansıdı

Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıta yeni indirim geldi.

Benzinde ve motorinde yapılan indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzine 61 kuruş indirim

Aralık ayı içinde benzine toplamda 1,67 TL indirim yapılmıştı.

Güncel fiyatı 18,51 TL olan benzinin litresine bu gece 61 kuruş indirim geldi.

Motorine 77 kuruş indirim

Geçen hafta yapılan 1,7 TL’lik zammın ardından litresi 22,80 TL’ye çıkan motorin ise 77 kuruş geriledi.

Böylece son indirimin ardından benzin litre fiyatı 17,92’ye, motorin ise 22,03 TL’ye geriledi.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şöyle:

İstanbul

Motorin fiyatı: 22,03 TL

Benzin fiyatı: 17,92 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 22,22 TL

Benzin fiyatı: 18,13 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 22,30 TL

Benzin fiyatı: 18,12 TL