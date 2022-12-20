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    Benzin ve motorindeki indirim pompaya yansıdı

    Benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar değişkenlik gösteriyor.
    • 20.12.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:19
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    Benzin ve motorindeki indirim pompaya yansıdı

    Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları, brent petrol ile dalgalı seyrini sürdürüyor.

    Geçen hafta benzin ve motorin litresine yapılan zammın ardından fiyatlar değişti.

    Çifte indirim pompaya yansıdı

    Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıta yeni indirim geldi.

    Benzinde ve motorinde yapılan indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

    Benzine 61 kuruş indirim

    Aralık ayı içinde benzine toplamda 1,67 TL indirim yapılmıştı.

    Güncel fiyatı 18,51 TL olan benzinin litresine bu gece 61 kuruş indirim geldi.

    Motorine 77 kuruş indirim

    Geçen hafta yapılan 1,7 TL’lik zammın ardından litresi 22,80 TL’ye çıkan motorin ise 77 kuruş geriledi.

    Böylece son indirimin ardından benzin litre fiyatı 17,92’ye, motorin ise 22,03 TL’ye geriledi.

    Güncel akaryakıt fiyatları

    Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şöyle:

    İstanbul

    Motorin fiyatı: 22,03 TL

    Benzin fiyatı: 17,92 TL

    Ankara

    Motorin fiyatı: 22,22 TL

    Benzin fiyatı: 18,13 TL

    İzmir

    Motorin fiyatı: 22,30 TL

    Benzin fiyatı: 18,12 TL


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