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- Benzin ve motorindeki indirim pompaya yansıdı
Benzin ve motorindeki indirim pompaya yansıdı
- 20.12.2022 - 09:06
- Güncelleme : 20.12.2022 - 09:19
Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları, brent petrol ile dalgalı seyrini sürdürüyor.
Geçen hafta benzin ve motorin litresine yapılan zammın ardından fiyatlar değişti.
Çifte indirim pompaya yansıdı
Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıta yeni indirim geldi.
Benzinde ve motorinde yapılan indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzine 61 kuruş indirim
Aralık ayı içinde benzine toplamda 1,67 TL indirim yapılmıştı.
Güncel fiyatı 18,51 TL olan benzinin litresine bu gece 61 kuruş indirim geldi.
Motorine 77 kuruş indirim
Geçen hafta yapılan 1,7 TL’lik zammın ardından litresi 22,80 TL’ye çıkan motorin ise 77 kuruş geriledi.
Böylece son indirimin ardından benzin litre fiyatı 17,92’ye, motorin ise 22,03 TL’ye geriledi.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şöyle:
İstanbul
Motorin fiyatı: 22,03 TL
Benzin fiyatı: 17,92 TL
Ankara
Motorin fiyatı: 22,22 TL
Benzin fiyatı: 18,13 TL
İzmir
Motorin fiyatı: 22,30 TL
Benzin fiyatı: 18,12 TL