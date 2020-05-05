Benzin ve motorine bir haftada ikinci zam

Benzin ve motorine bir haftada ikinci zam

Benzinin litre fiyatına 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın verdiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükseldi.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükseldi.

BENZİNE SON ZAM 5 GÜN ÖNCEYDİ

Benzine son olarak 1 mayıs'ta 16 kuruş zam yapılmıştı.

AKARYAKITTA SON İNDİRİM 2 HAFTA ÖNCE YAPILDI

Akaryakıtta yapılan son indirim 22 Nisan'da benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruştu.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.