Benzin ve motorine zam yolda

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre benzinin litresinde 15 kuruş, motorinin litresinde ise 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzine ve motorine zam geliyor.

Bu geceden itibaren benzine 15, motorine 13 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam bilgisini, akaryakıt yetkilileri paylaştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLAMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

ŞİRKET VE KENTLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.