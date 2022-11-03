Haberler

Ekonomi Haberleri

Benzin ve otogaza zam

Benzin ve otogaza zam

4 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1,31 TL'lik, otogaza ise 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir artış yok.