Benzine indirim

Haber Merkezi

Brent petroldeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Ancak bu sefer olumlu yönde...

Son olarak araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

BENZİNE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, benzine bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 60-64 kuruş aralığında indirim geliyor..

Pompa fiyatlarına yansıyan değişimle, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litresi 42-43 liraya geriledi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı;

İstanbul'da 42.28,

Ankara'da 42.71,

İzmir'de 43.17 liraya geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Öte yandan akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.