Berat Albayrak: Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin bir paylaşım yaparak, "Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir" dedi.

Borsa İstanbul, Pay Piyasası yapısını sadeleştirerek, yeniden gruplandırıyor.

Düzenleme, ilişkili tüm işlem esasları ile 01 Ekim 2020 tarihinde devreye alındı. Gelişmeyi ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu.

"HAYIRLI OLSUN"

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Aybayrak, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadesini kullandı.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar yapısı güncelleniyor İZLE