Berat Albayrak: Büyük şirketler üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomide bir dönüm noktası yaşandığını vurgulayan Bakan Berat Albayrak "Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ŞİRKETLER ÜRETİMLERİNİ BÖLGEMİZE YÖNLENDİRMEYE BAŞLADI"

Berat Albayrak, açıklamalarına şu sözler ile devam etti:

"Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı. Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var.

"GÜÇLÜ ÜRETİM TABANI, STRATEJİK KONUM, LOJİSTİK ALTYAPI..."

Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor. Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi.





"TÜRKİYE, GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR PAZAR"

Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür. Türkiye; hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar.

Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor."

