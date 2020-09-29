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- Berat Albayrak, ekonomide 3 yıllık yeni hedefleri açıkladı
Berat Albayrak, ekonomide 3 yıllık yeni hedefleri açıkladı
- AA
- 29.09.2020 - 11:59
- Güncelleme : 29.09.2020 - 11:59
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını çizdi.
Yeni Ekonomi Programı'nda; büyüme, işsizlik, enflasyon, cari denge, bütçe dengesi ve GSYH büyüklüğü için hedefler konuldu.
Berat Albayrak, bu hedefleri şöyle açıkladı;
BÜYÜME
2020 büyüme tahmini yüzde 0,3 (Önceki yüzde 5)
2021 büyüme tahmini yüzde 5,8 (Önceki yüzde 5)
2022 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)
2023 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)
İŞSİZLİK
2020 işsizlik tahmini yüzde 13.8
2021 tahmini yüzde 12,9
2022 tahmini yüzde 11,8
2023 tahmini yüzde 10,9
ENFLASYON
2020 sonu TÜFE tahmini yüzde 10,5 (Önceki yüzde 8,5)
2021 tahmini yüzde 8 (Önceki yüzde 6)
2022 tahmini yüzde 6 (Önceki yüzde 4,9)
2023 tahmini yüzde 4,9
CARİ DENGE
2020 cari denge/GSYH tahmini yüzde -3,5 (Önceki yüzde -1,2)
2021 tahmini yüzde -1,9 (Önceki yüzde 0,8)
2022 tahmini yüzde -0,7 (Önceki yüzde 0)
2023 tahmini yüzde 0,1
BÜTÇE DENGESİ
2020 bütçe dengesi/GSYH tahmini yüzde -4,9 (Önceki yüzde -2,9)
2021 tahmini yüzde -4,3 (Önceki yüzde -2,9)
2022 tahmini yüzde -3,9 (Önceki yüzde -2,6)
2023 tahmini yüzde -3,5
GSYH BÜYÜKLÜĞÜ
2020 tahmini 702 milyar dolar
2021 tahmini 735 miyar dolar
2022 tahmini 801 milyar dolar
2023 tahmini 875 milyar dolar
Berat Albayrak, ekonomide 3 yıllık yeni hedefleri açıkladı VİDEO