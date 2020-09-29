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    Berat Albayrak, ekonomide 3 yıllık yeni hedefleri açıkladı

    Berat Albayrak, ekonomide 3 yıllık yeni hedefleri açıkladı

    Büyüme, işsizlik, enflasyon, cari denge, bütçe dengesi ve GSYH büyüklüğü... İşte Türkiye'nin 2023 ekonomisi için hedeflenen rakamlar.
    • AA
    • 29.09.2020 - 11:59
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 11:59
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını çizdi.

    Yeni Ekonomi Programı'nda; büyüme, işsizlik, enflasyon, cari denge, bütçe dengesi ve GSYH büyüklüğü için hedefler konuldu.

    Berat Albayrak, bu hedefleri şöyle açıkladı;

    BÜYÜME

    2020 büyüme tahmini yüzde 0,3 (Önceki yüzde 5)

    2021 büyüme tahmini yüzde 5,8 (Önceki yüzde 5)

    2022 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)

    2023 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)

    İŞSİZLİK

    2020 işsizlik tahmini yüzde 13.8

    2021 tahmini yüzde 12,9

    2022 tahmini yüzde 11,8

    2023 tahmini yüzde 10,9

    ENFLASYON

    2020 sonu TÜFE tahmini yüzde 10,5 (Önceki yüzde 8,5)

    2021 tahmini yüzde 8 (Önceki yüzde 6)

    2022 tahmini yüzde 6 (Önceki yüzde 4,9)

    2023 tahmini yüzde 4,9

    CARİ DENGE

    2020 cari denge/GSYH tahmini yüzde -3,5 (Önceki yüzde -1,2)

    2021 tahmini yüzde -1,9 (Önceki yüzde 0,8)

    2022 tahmini yüzde -0,7 (Önceki yüzde 0)

    2023 tahmini yüzde 0,1

    BÜTÇE DENGESİ

    2020 bütçe dengesi/GSYH tahmini yüzde -4,9 (Önceki yüzde -2,9)

    2021 tahmini yüzde -4,3 (Önceki yüzde -2,9)

    2022 tahmini yüzde -3,9 (Önceki yüzde -2,6)

    2023 tahmini yüzde -3,5

    GSYH BÜYÜKLÜĞÜ

    2020 tahmini 702 milyar dolar

    2021 tahmini 735 miyar dolar

    2022 tahmini 801 milyar dolar

    2023 tahmini 875 milyar dolar

    Berat Albayrak, ekonomide 3 yıllık yeni hedefleri açıkladı VİDEO

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