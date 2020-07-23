Berat Albayrak: Esnafın kredi borçları 3 ay erteleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs önlemleri kapsamında kepenk kapatan esnafın kredi borçlarının 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde esnaf ve sanaatkarlar, ekonomik anlamda sıkıntıya düşme pahasına kepenkleri indirmişti.

Bu süreçte, zarar görme pahasına dükkanlarını kapatan esnaf ve sanaatkarların kredi ödemelerine ilişkin yeni bir düzenleme getirildi.

ESNAF VE SANAATKARLARA MÜJDE

Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf ve sanaatkarlara müjdeli haberi verdi.

KREDİ ÖDEMELİ 3 AY ERTELENDİ

Yaptığı paylaşımda esnaf ve sanaatkarların kredi ödemelerinin 3 ay ertelendiğini duyuran Bakan Albayrak, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden!" ifadelerini kullandı.

KARAR RESMİ GAZETEDE

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, koronavirüs nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

1 TEMMUZ'DA İŞLEME GEÇECEK

Buna göre, 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi.

BORÇLU RAHAT EDECEK

Erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

ÇALIŞAN SAYISINI AZALTMAMAYA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

BANKANIN ZARARINI BAKANLIK KARŞILAYACAK

Bankanın karar kapsamında ertelenen kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.