Berat Albayrak: Sanayide çarklar hızlanmaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanı, endekslerde 'V' çıkışın ilk sinyalini gördüklerini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta, bir önceki aya kıyasla yüzde 17,4 arttı.

SANAYİ VERİLERİNDE ARTIŞ

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti.

"V ÇIKIŞIN İLK SİNYALİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim verileriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, şunları söyledi:

"Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4, toplam ciro da yüzde 12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışın ilk sinyalini gördük."