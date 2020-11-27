Berat Albayrak Varlık Fonu'ndan istifa etti

Berat Albayrak'ın yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Türkiye Varlık Fonu yönetiminde görev değişikliği yapıldı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Varlık Fonu'nda görevinden istifa etti.

Albayrak'ın yanı sıra Arda Ermut da Varlık Fonu'nda görevinden ayrıldı.

Konuyla ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görevlerinden aflarını talep eden sayın Berat Albayrak ve sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır." ifadesine yer verildi.

YERİNE GELEN İSİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadı.