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    Berat Albayrak, Yeni Ekomomi Programı hazırladı

    Berat Albayrak, Yeni Ekomomi Programı hazırladı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programını açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.09.2020 - 09:43
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    Türkiye ekonomisinde 3 yıllık yeni bir yol haritası çizildi.

    Ekonominin yeniden ayağa kalkması için hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını açıklamak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kameralar karşısına geçti.

    Bakan Albayrak, "Bu yılın temmuz ayında hızlı bir normalleşme sürecine girdik. Türkiye olarak birçok gelişen ülkeden pozitif ayrıştık. Tüm göstergeler 'V' tipi toparlanmaya işaret ediyor. Temamız yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi. Salgın sürecinde alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılacak" dedi.

    Berat Albayrak, Yeni Ekomomi Programı hazırladı #1

    Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

    Dengelenme sürecinin sonuna yaklaşırken pandemi sonrası dünya yeni bir sınamayla karşı karşıya kaldı. Kimi ülkeler ekonomilerini ve sınırlarını tamamen kapattılar. İşsizlik arttı. Belirsizlik ortamında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimi tüm dünyada değer kaybetti. Enflasoyn oranımızdaki trend yerini yatay bir seyre bıraktı. Altın ithalatındaki hızlı artış ve turizmdeki düşüş nedeniyle cari işlemlerde geçici de olsa bozulma ortaya çıktı. Bu program salgın sonrası yeni normale nasıl uyum sağlayacağımızı ortaya koyacak.

    SALGIN SÜRECİNDEKİ DESTEK MİKTARI

    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de parasal genişleme adımları atıldı. Salgın sürecindeki destek paketlerinin toplamı 494 milyar TL ile milli gelirin yüzde 10'una ulaştı. 9 milyon vatandaşımıza 47,5 milyar TL destek verdik.

    V TİPİ TOPARLANMA

    Bu yılın temmuz ayında hızlı bir normalleşme sürecine girdik. Türkiye olarak birçok gelişen ülkeden pozitif ayrıştık. Tüm göstergeler 'V' tipi toparlanmaya işaret ediyor. Turizm ve hizmetlerde toparlanma istenen düzeyde değil.

    TEMAMIZ

    Temamız yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi. Salgın sürecinde alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılacak. Normalleşme adımları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

    Berat Albayrak, Yeni Ekomomi Programı hazırladı #2

    AYRINTILAR GELECEK....

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