Artık gençler zanaat olarak tanımladığımız el becerisi ile yapılan meslekleri edinmek istemiyor. Bu da erkek berberleri de dahil olmak üzere birçok mesleğin ortak sorunu olarak ortaya çıkıyor.

Dijital çağda tercih edilmeyen meslekler, o mesleklerin geleceğini tehlikeye atıyor. Usta-çırak ilişkisi ile var olan bazı branşlardaki işleyişi de etkileyen çırak sorunu, bu kez de erkek berberlerinde karşımıza çıktı.

Berberler, yetiştirecek elaman bulamıyor. Bu durumdan yakınan berber ustaları, dükkanlarında yalnız kaldıklarını ve sanatlarını teslim edecek çırak bulamadıklarını belirtti.

SANATLARINI BİR SONRAKİ NESİLE AKTARAMAYACAKLAR

Berberlik mesleğinin aslında bir sanat olduğunu belirten ustalar, sanatlarını bir sonraki nesile aktaracak eleman bulmakta güçlük çekiyor. Çırak bulunamadığı için ilerleyen dönemde berberlik mesleğinin yok olma korkusuyla yaşıyorlar.

“ESKİDEN BİR KUAFÖRLERDE 3 ÇIRAK VARKEN ŞU ANDA 1 TANE BİLE BULAMIYORUZ”

Berber dükkanlarında yalnız kaldıklarından ve çırak bulamadıklarından yakınan berber ustası Musa Akçiçek, “Eskiden aileler çocuklarını berber dükkanlarına götürürdü, ustaya teslim ederdi ve eti senin kemiği benim derdi. Fakat şu an böyle bir durum söz konusu değil. Çırak bulmakta çok zorlanıyoruz, hatta bulamıyoruz.

Berberler dertli: Çırak bulamıyoruz VİDEO



GELEN EN FAZLA 10 GÜN BURADA KALIYOR 11’İNCİ GÜN ÇOCUĞU GÖREMİYORUZ

Yaz dönemlerinde bazen aileler 3-5 aylığına çocuklarını bize gönderiyorlar fakat onlar da belli bir dönemde burada oluyorlar, gelen çocuklar da en fazla 10 gün burada kalıyor, 11’inci gün çocuğu göremiyoruz. Bir şey öğrenmeden zaten işten ayrılıyorlar.

"ESKİDEN ÇIRAKLAR MÜŞTERİDEN ALDIKLARI BAHŞİŞLE MUTLU OLUYORLARDI, ŞİMDİ DİREKT PARA SORUYORLAR"

Eskiden çıraklar müşteriden aldıkları bahşişle mutlu oluyorlardı, şu anda gelen çıraklar direkt para sorar oldu. Çocuklar artık teknolojiyle çok içli dışlı. Genelde oyun oynadıkları için burada sıkılıyorlar. Çırak potansiyeli yok. Eskiden bir kuaförde 3-4 tane çırak olurdu 3 tanede kalfamız vardı, şuanda 1 tane bile çırak bulamıyoruz.” dedi.

“İLERLEYEN DÖNEMDE BERBERLİK MESLEĞİ KÖRELECEK”

Berberlik mesleğinin aslında bir sanat olduğunu ve bu sanatı devam ettirecek bir çırak bulamadıklarını belirten berber ustası Adnan Coşkun, “Şu an bulunduğum konumda en az 8-10 tane berber dükkanı var ve hepimiz tek çalışıyoruz. Bizim yaptığımız iş bir sanattır. Sanat yetişmiyor. Alttan gelen bir eleman yok. Bu şekilde devam ederse gelecekte sanatkar bulunamayacak bu meslekler körelecek. Neden bitecek derseniz alttan eleman gelmiyor çırak bulamıyoruz. Mesleği devam ettirmek için sanatımızı emanet edeceğimiz birini bulamıyoruz. Benim yanımda çalışacak çırağa, ilerisi için koluna altın bir bilezik takmış oluyorum. Eğer bu sanatı yapabilirse ömrü boyunca bileğinde bir altın bilezikle dolaşır, bir sanat öğrenmiş olur. Yanımda bir çırak çalışmış olsa 2,5-3 seneye kalfa olacak kıvama gelir. 2-3 sene sonra bu çocuk mesleği öğrendikten sonra bana ihtiyacı kalmaz çünkü bir sanatkar olacak. Eskiden çıraklık çok güzeldi bize ilk önce saygıyı öğretirlerdi sonra mesleği öğretmeye çalışırlardı.

USTAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ben 7 yıl bir ustanın yanında çalıştım ve bu mesleği öğrendim ona çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.