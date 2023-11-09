Beş farklı hesaplama! Asgari ücret için beklenen rakamlar Uzmanlar, milyonların beklediği asgari ücreti hesaplanmaya şimdiden başladı. Şimdiye kadar 5 farklı rakam üzerinde duruluyor.

İHA

2024 yılına sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücret rakamına çevrildi.

Asgari ücret ocak 2024'ten itibaren uygulanacak ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının aralık ayında başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç başlamadan uzmanlar tahminlerini sıralıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrette muhtemel zam oranları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Asgari ücret 17 bin lira olabilir"

Karakaş, herkesin merakla bekledikleri rakamın çeşitli oranlarda artışını değerlendirdi ve kendi tahminini 6 aylık enflasyon oranına ek yüzde 10’luk bir refah payı ile birlikte 17 bin lira şeklinde açıkladı.

"Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini arttı, maaş beklentisi yükseldi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e, 2024 yıl sonu için yüzde 33’ten yüzde 36’ya yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için de beklenti de arttı.

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37

Öte yandan temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 37 olarak açıklandı.

Ekim ayı enflasyon oranlarını ele alan Karakaş, bu şartlarda asgari ücrette kesin olarak yüzde 29,40’tan daha fazla bir artış olacağını belirtti.

Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon oranının yüzde 65 olduğunu, Merkez Bankası’nın da beklentisini yüzde 58’den yüzde 65’e çıkardığını belirten Karakaş, anket sonuçlarında da en yüksek beklentinin yüzde 68’e kadar çıktığını hatırlattı.

“6 aylık enflasyon oranına ek yüzde 10’luk bir refah payı ile asgari ücret 17 bin lira olabilir”

Geçen sene aynı dönemde enflasyon oranının yüzde 15,4 olarak açıklandığını fakat ücret zammının yüzde 54,66 oranında yapıldığını, bu doğrultuda yüzde 39,26 oranında bir refah payının eklendiğini vurgulayan Karakaş, şu bilgileri verdi:

6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 37,75 ile yüzde 40 arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Buradan hareketle hükümetin en azından yüzde 10’luk bir refah payı ile geçinme endekslerini, çalışanların durumlarını göze alacağını hesap edersek, geçen yıla göre sadece 10 puan bile arttırırsa asgari ücret 17 bin lira civarlarına çıkabilir.

“Yıl sonu itibarıyla asgari ücretin brüt 20 bin lira olabileceğini söyleyebiliriz”

Yıl sonu itibarıyla asgari ücretin brüt 20 bin lira olabileceğini söyleyebiliriz. Bu 20 bin liradan işçi hissesi olarak yüzde 14 SGK payı, yüzde 1 işsizlik sigortası payını düştüğümüz zaman bunun 17 bin liraya tekabül edeceğini söyleyebiliriz. İşverenler tarafından baktığımızda da 20’den fazla teşvik olduğunu görüyoruz. Yükümlülüğünü yerine getiren bütün işverenlerin SGK işveren hissesinden yüzde 5 oranında indirim yapıldığını da göz önüne aldığımız zaman işveren maliyeti 23 bin 500 lira olarak öngörülebilir.

“Asgari ücretin işveren maliyeti 22 bin 500 lira olacak”

Ancak bu 23 bin 500 liranın tamamının işverenin cebinden çıkmayacağını söyleyen Karakaş, şu ifadelere yer verdi:

2016 yılından itibaren hükümet işverenlere ayrıca asgari ücret desteği vermektedir. Asgari ücret desteğinin de Ocak 2024’ten itibaren en az bin lira olacağını da varsayarsak, asgari ücretin işveren maliyeti 22 bin 500 lira, brüt asgari ücret 20 bin lira, çalışanın cebine girecek net asgari ücretin ise en az 17 bin lira olacağını söyleyebiliriz.

Vatandaşların beklentisi 15 bin liranın üzerinde

Vatandaşların asgari ücret beklentisi ise 15 bin liranın üzerinde oldu. Konu hakkında konuşan Can Öner adlı vatandaş, şöyle konuştu.

Benim 2024 yılı için asgari ücret beklentim 15 bin ile 17 bin lira arasında. Artan fiyatlarla beraber bu rakamların çalışanlar için iyi olacağına inanıyorum.

"Gönlümüzdeki rakam 18 bin lira ve üzerinde"

Bir başka vatandaş Bahattin Kalay ise, şu ifadelere yer verdi.

Hem ev kiraları olsun hem de hayat pahalılığı olsun zor günler yaşıyoruz. İşverenlerimizden ve bu konuyla ilgilenen tüm kurum ve kuruluşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Gönlümüzdeki rakam 18 bin lira ve üzerinde.

Asgari ücret için beş farklı hesaplama

Yüzde 30 oranında zam yapılırsa: 14 bin 822 lira

Asgari ücret, yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda 3 bin 420 lira artış gösterecek ve 14 bin 822 lira olacak.

Yüzde 35 oranında zam yapılırsa: 15 bin 392 lira

Asgari ücret, yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda 3 bin 990 lira artarak 15 bin 392 lira olacak.

Yüzde 40 olursa zam yapılırsa:15 bin 962 lira

Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 40 olursa maaş 4 bin 560 lira artarak 15 bin 962 lira olacak.

Yüzde 45 oranında zam yapılırsa: 16 bin 534 lira

Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 45 olursa maaş 5 bin 130 lira artarak 16 bin 534 lira olacak.

Yüzde 50 oranında zam yapılırsa: 17 bin 103 lira

Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 50 olduğu takdirde ise maaş 5 bin 701 lira artarak 17 bin 103 lira olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu takvimi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetten 5 temsilci, işveren sendikasından 5 temsilci ve işçi sendikasından 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)