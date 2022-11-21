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    Beş liradan satılan simidin maliyeti 2,5 lira

    Simidin fiyatı günümüzde 5 liradan satılıyor olsa da yapılan hesaplamalarda bu rakamın yarı fiyatına üretildiği hesaplandı.
    • Özel İçerik
    • 21.11.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 13:46
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    Beş liradan satılan simidin maliyeti 2,5 lira

    Simit, tüm vatandaşların kolayca ulaştığı ve severek tükettiği bir ürünken fiyatının sürekli yükselmesi nedeni ile daha az tüketilmeye başladı.

    Simit, fırınlardan çıktıktan sonra seyyar satıcılar tarafından sokaklarda satılan geleneksel bir tat.

    Fırında usta, simidi önce elinde yoğuruyor, sonra üzüm pekmezine buluyor, ardından da susamlayıp fırına veriyor.

    Maliyetine zam geldikçe simidin fiyatı da artıyor

    Yapımında kullanılan un, pekmez ve özellikle de susamın fiyatı arttıkça simide de zam gelmeye devam ediyor.

    Gıda fiyatlarında yükselen enflasyon, simidin fiyatını da kolay ulaşılabilen seviyeden çıkardı. Yıl içinde en son temmuz ayında 4 liradan satılan 100 gramlık simit, yüzde 25 zamla 5 liraya yükseldi.

    simit

    İstanbul'da simit 5 lira

    Simidin fiyatı her ilde farklılık gösterse de İstanbul'da seyyar satıcılarda 5 liradan, pastahanelerde ise susamsızı 8 liradan satılıyor.

    Bir simidin maliyeti 2,5 lira

    Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, simidin birim maliyetini hesaplardı. Simit üretimindeki maliyet unsurlarını sıralayan Demirbaş, direkt ham madde maliyetini 1,570 lira, direkt işçilik maliyetini 0,458 lira ve genel üretim maliyetlerini 0,395 lira olarak hesaplayarak; bir simidin maliyetini toplam 2,478 lira olduğu saptadı.

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