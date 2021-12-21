BES müjdesi: Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı ne kadar oldu?

BES müjdesi: Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı ne kadar oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 2013 yılından bu yana uygulanan ve sistemin büyümesinde rol üstelenen yüzde 25 devlet katkısı desteği, artıyor. Peki BES devlet katkısı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Bireysel Emeklilik Sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, BES'te devlet katkısını artırdıklarını duyurdu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir.

Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

Akabinde ise BES'ten yararlanan vatandaşlar, yeni oranı araştırmaya koyuldu. Peki BES devlet katkısı 2022 ne kadar oldu, yüzde kaç? İşte oranı...

BES DEVLET KATKISI YÜZDE KAÇ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yüzde 5 artırılarak yüzde 30'a yükseltildiğini açıkladı.

Devlet katkısı oranının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılmasının, sistemin büyüme ivmesini daha fazla artıracağını aktaranTürkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 2022 yılı için açıklanan 5 bin 4 TL brüt asgari ücret tutarı ile bir katılımcının devlet katkısından yararlanacağı yıllık üst limitin de 18 bin TL'ye yükseleceğini ifade etti.