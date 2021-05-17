Beşiktaş borsa liginde de şampiyon oldu

Beşiktaş borsa liginde de şampiyon oldu

Beşiktaş, Borsa İstanbul'da işlem gören 4 kulüp içerisinde yıl başından bu yana en iyi getiriyi sağlayan isim olarak piyasalarda da liderliğini korudu.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Borsa İstanbul'da yıl başından bu yana hisseleri yaklaşık yüzde 140 değer kazanan spor kulübü olarak öne çıktı.

HİSSE SENEDİ FİYATI 4,04 LİRADAN 13,51 LİRAYA ÇIKTI

Analistler, geçen seneyi 4,04 liradan tamamlayan siyah-beyazlı kulübün hisse senedi fiyatının, ligde alınan olumlu sonuçlarla geçen ay 13,51 liraya kadar yükseldiğini hatırlattı.

SPORTİF BAŞARILAR, FİNANSAL FAYDALARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Hisse senedi fiyatının son bir aylık dönemde dalgalı bir seyir izlediğini belirten analistler, sportif başarının finansal faydaları beraberinde getirdiğini ve Beşiktaş'ın şampiyonlukla birlikte önemli gelir elde edeceğini hatırlattı.

BEŞİKTAŞ HİSSELERİNDE BUGÜN HAREKETLİLİK HAKİM

Beşiktaş hisseleri, bugün önceki kapanışa göre yüzde 8,9 yükselerek 9,92'yi görmesinin ardından gelen kâr satışlarıyla hafif gerileyerek, şu dakikalarda yatay bir seyirle 9,11 seviyesinden işlem görüyor.

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR YILBAŞINDAN BU YANA DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri yılbaşından bu yana değer kaybederken, en çok gerileyen Fenerbahçe hisseleri oldu.

Fenerbahçe yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 23 değer kaybıyla 22,60 lira seviyesine inerken, Fenerbahçe'yi yılbaşından bu yana yüzde 20 düşüş gösteren Galatasaray takip etti. 2020'yi 4,05 liradan tamamlayan Galatasaray hisseleri şu sıralarda 3,23 liradan işlem görüyor.

Trabzonspor da benzer bir seyir izleyerek düşüş eğiliminde hareket ederken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden Trabzonspor hisseleri, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 4,2 yükselişle 2,23 liradan alıcı buluyor.