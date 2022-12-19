BES'te 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi geçti

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uygulamasına 2022 Kasım ayı sonu itibarıyla 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi aştı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 3. yıl dönümü ve BES'te yer alan 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aşması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı etkinlikle kutlandı.

Burada konuşan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün hızla büyümesi ve finansal sistemi içinde payının istikrarlı bir şekilde artması üzerine, 2019 yılında İstanbul'un küresel finans merkezi olarak konumlandırma vizyonuna da bağlı olarak, sektörün daha dinamik ve proaktif bir anlayışla düzenlenmesini ve denetlenmesini temin etmek için kurulduklarını söyledi.

SEDDK'nin kurulduğu günden bu yana sigortalıların korunması ile güvenilir, istikrarlı, uluslararası piyasalara entegre bir sektörün varlığını sağlama misyonuyla çalıştığını ifade eden Eroğlu, bankacılıktan sonra gelen ikinci büyük sektör olarak sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün sunduğu teminatlar, ödediği tazminat ve oluşturduğu fon birikimiyle çok önemli fonksiyonlar icra ettiğini belirtti.

18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi aştı

Eroğlu, 18 yaş altındaki çocuklar için başlattıkları BES uygulamasının çok büyük ilgi gördüğünü belirterek, "2022 Kasım ayı sonu itibarıyla 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi aşmış ve fon büyüklüğü 2,5 milyar TL'yi geçmiştir." dedi.

Sektörde halihazırda 70 şirketin faaliyet gösterdiğini bildiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Sektörlerimiz her geçen yıl istikrarlı büyümeye devam etmektedir. Son 10 yılda bileşik büyüme oranı yüzde 20 olarak reel bir şekilde enflasyonun üzerinde gerçekleşmiştir. Buradan altını önemle çizmek isterim ki üretim ve yatırıma dayalı Türkiye ekonomi modeli sayesinde ve Türkiye'nin krizlerden fırsat oluşturma yeteneği sayesinde pandemi dönemi de dahil olmak üzere ama özellikle son dönemdeki global durgunluğa rağmen ekonomimizdeki yüksek büyüme, sigorta sektörüne de olumlu yansımış ve 2022 yılında da sektörümüz önemli bir büyüme gerçekleştirmiştir. 2022 yılının yaklaşık 200 milyar TL üretimle tamamlanması öngörülmektedir. Toplam varlıklarımız 610 milyar TL'nin üzerinde, fon arzımız 500 milyar TL'nin üzerine çıkmış ve toplam ödenen tazminat tutarı 60 milyar TL'ye ulaşmıştır. Sektörümüz geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye ekonomisine yaklaşık 230 trilyon TL yani tarih safi milli hasılanın 32 katı teminat sağlamıştır."

Eroğlu, sektörün ülkedeki güven ortamı ve taşıdığı potansiyel nedeniyle uluslararası sermayenin de teveccüh ettiği bir sektör olduğunu belirterek, "Global düzeydeki bütün büyük oyuncular ülkemizde de faaliyet göstermektedir. Sektörümüzde uluslararası sermayenin bu kapsamda yüzde 58 mertebesindedir. Halihazırda oldukça da memnuniyet verici bir durum olarak içeriden de dışarıdan da yeni şirket kuruluş talepleri gelmektedir." ifadelerini kullandı.

"Penetrasyon oranımızı artırmaya odaklandık"

Son 20 yılda sektörün büyümesinde ve gelişmesinde reformların önemli katkılar sunduğuna değinen Eroğlu, SEDDK'nin kuruluşunun da en önemli kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Eroğlu, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin gelecek dönemin en belirleyici riskleri arasında olduğuna dikkati çekerek, doğal afetlerin sadece hasar yaratmakla kalmadığını aynı zamanda ekonomik büyümeyi de baltaladığını dile getirdi.

Bakım ve sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın artarak devam ettiğini aktaran Eroğlu, sigorta güvencesinden yoksunluğun ülke ekonomilerine ciddi yükler getirdiğini ifade etti.

Tüm paydaşlarla birlikte sektörü büyütmek ve penetrasyon oranını artırmak üzere çalıştıklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu amaçla öncelikle 26 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına tüm taraflar için sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla trafik alanındaki yapısal çözümlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Zorunlu trafik sigortasında amacımız sürücü davranışlarının etkin yönteminin sağlanması yoluyla hasar maliyetleri ve en nihayetinde sigorta primlerini aşağı çekerek, 26 milyon sigortalının üzerindeki yükü hafifletmektir. Sigorta, acente, sigorta şirketleri ve sigortalılar olmak üzere tüm taraflar için sürdürülebilir bir ortam sağlamaktır. Diğer çok önemli hedefimiz ise tabiatıyla penetrasyon artırmaktır. SEDDK olarak yaşadığımız konjonktürün mevcut ve gelecek risklerinin farkındalığıyla yapısal çözümler üretmeye, en temel gündemimiz olan penetrasyon oranımızı artırmaya ve daha fazla insanımızın sigorta ve bireysel emeklilik sistemini sağladığı güvence ve koruma kapsamının altına almaya odaklandık. Biliyoruz ki ülkemiz dünyanın 20 büyük ekonomisi arasında olmasına rağmen, sigorta sektörümüz dünya sıralamasında 38. sırada yer alarak ekonomik potansiyelimize uygun yerde değil. Bu amaçla sektörümüzün hak ettiği yere ulaşması için tüm paydaşlarımızla birlikte çaba göstermek üzere iş planımız üzerinde çalışıyoruz."