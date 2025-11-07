BES'te gönüllü katılımcı sayısı 10 milyonu aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamaya göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) gönüllü katılımcı sayısı 22 yılda 10 milyonu aştı.

Gönüllü BES’te katılımcı sayısı 10 milyonu aşarken bu gelişme, bireylerin uzun vadeli tasarruf bilincinin her geçen yıl güçlendiğini ve sistemin Türkiye ekonomisi için stratejik bir yatırım platformuna dönüştüğünü gösteriyor.

OTOMATİK KATILIM

Bireysel emeklilik fonları, otomatik katılım sistemiyle bugün 2 trilyon liraya yaklaşan büyüklüğüyle Türkiye’nin en önemli uzun vadeli yatırım kaynaklarından birini oluşturuyor.

Söz konusu fonlar, sermaye piyasalarına istikrar ve derinlik kazandırırken, reel sektöre uzun vadeli finansman sağlıyor ve kamu maliyesi üzerindeki geleceğe dönük yükleri hafifletiyor.

FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EN BAŞARILI ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, BES'in 22 yılda finansal sürdürülebilirliğin en başarılı örneklerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bugün 10 milyonu gönüllü BES’te olmak üzere Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) çalışanları da dahil ettiğimizde 18 milyon katılımcıya ulaşmak sadece bir rakam değil, geleceğe güvenle bakan bir toplumun göstergesi." ifadelerini kullandı.

KATILIMCILARIN YÜZDE 42’SİNİ KADINLAR OLUŞTURUYOR

BES'in vatandaşın tasarruf bilinciyle ekonominin uzun vadeli istikrarı arasında güçlü bir köprü kurduğunu aktaran Gülen, 10 milyonu aşan katılımcıların yüzde 42’sini kadınların oluşturduğunu aktardı.

"18 YAŞ ALTI KATILIMLAR, SİSTEMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Gülen, 2022'de yapılan düzenleme ile 18 yaş altı bireylerin de BES’e dahil olmasının, sistemin geleceğine yeni bir dinamizm kazandırdığını ifade etti.

1,5 milyonu aşkın genç ve çocuk adına açılan BES sözleşmelerinin, ailelerin çocuklarının geleceğine dönük uzun vadeli finansal planlama yaptığının göstergesi olduğunu belirten Gülen, "Gençlerin BES’e katılımı, sadece birikim değil, finansal farkındalık açısından da büyük bir kazanım. 18 yaş altı katılımlar, sistemin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor ve tasarruf kültürünü erken yaşta yerleştiriyor. Bizim hedefimiz, vatandaşlarımızın sadece emekliliğini değil, tüm yaşam döngüsünü finansal güvence altına alan bir yapıyı kalıcı hale getirmek.” ifadelerini kullandı.