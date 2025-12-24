Huawei Cloud İstanbul'da yapay zeka perakende toplantısı düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Huawei Cloud, perakende sektörünün üst düzey yöneticilerini İstanbul’da 23 Aralık’ta İstanbul’da bir araya getirdi.

Düzenlenen "Dijital Perakende Yuvarlak Masa Toplantısı"nda, yapay zekâ odaklı perakende dönüşümünün sektöre kattığı değer ve geleceğin perakende deneyimini şekillendiren trendler ele alındı.

Türkiye’nin önde gelen perakende şirketlerinin C-Level yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte; yapay zekâ odaklı inovasyonlar, Avrupa ve dünyadan farklı örnek vakalar, bulut tabanlı çözümler ve veri otomasyonunun müşteri deneyimine etkileri ele alındı.

"TÜRKİYE'DEKİ PERAKENDECİLERİN GLOBAL REKABETTE GÜÇLENMESİNE DESTEK OLACAĞIZ”

Huawei Cloud Türkiye Ülke Müdürü Ray Rui, katılımcılara seslenirken, "Huawei Cloud olarak, perakende sektörünün dijitalleşme yolculuğunda güvenilir bir teknoloji ortağı olmayı sürdürüyoruz. Türkiye için hazırlanan IDC MarketScape: Türkiye Public Cloud IaaS, 2025 raporunda ‘Liderler’ arasında yer almamız ve Türkiye’ye yatırım yapan ilk ‘Hyperscaler’ olmamız, bu alandaki uzun vadeli vizyonumuzun ve yerel pazara olan güçlü bağlılığımızın önemli bir göstergesidir. Bugün burada sektörün vizyoner liderleriyle bir araya gelerek, yapay zekanın perakendeyi nasıl daha akıllı ve çevik hale getirebileceğini konuştuk. Sunduğumuz bulut çözümleriyle Türkiye'deki perakendecilerin global rekabette güçlenmesine destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

PERAKENDE DENEYİMİ YAPAY ZEKA İLE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Sektör liderleri ve global iş ortaklarının bilgi ve deneyimlerini paylaştığı toplantı, açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Cloud-Native ve AI ile Perakende Deneyimini Yeniden Şekillendirin" ve "AI Teknolojileri ile Perakende Dönüşümünü Hızlandırın" başlıklı oturumlarda, teknolojinin sadece operasyonel verimliliği artırmakla kalmayıp, müşteri sadakatini ve satışları nasıl yukarı taşıdığına dair en iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Etkinliğin son oturumu olan "Veri ve Otomasyon ile Perakendede Kullanıcı Büyümesi" panelinde ise büyük verinin işlenmesi ve otomasyon süreçlerinin şirketlerin büyüme stratejilerindeki kritik rolüne dikkat çekildi.