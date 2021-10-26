BES'teki birikim 18 yılda 200 milyar liraya dayandı

BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü ve otomatik katılımla sisteme dahil olanların birikimi artmaya devam ediyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 181 milyar 359 milyon 700 bin lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 14 milyar 832 milyon 800 bin lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 18 yılda 196 milyar 192 milyon 500 bin liraya ulaştı.

BES 18. YILINI DOLDURDU

Yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 18. yılını doldurdu.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayınlıyor.

SİSTEMDEKİ KATILIMCI SAYISI 6 MİLYONU AŞTI

EGM verilerine göre, 15 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 995 bin 897 oldu.

BES'TEN EMEKLİ SAYISI 162 BİN 10'A ULAŞTI

15 Ekim itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısının da 162 bin 10'a ulaştığı bildirildi.

BES VE OKS KATILIMCILARININ 137.4 MİLYAR LİRASI FAİZLİ FONLARDA

BES katılımcı fon tutarının 132 milyar 24 milyon 800 bin lirası faizli fonlarda, 27 milyar 71 milyon 700 bin lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 20 milyar 6 milyon 800bin lirası faizli, 2 milyar 256 milyon 400 bin lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki 6 milyon 123 bin 781 çalışanın biriktirdiği 14 milyar 147 milyon 900 bin liralık fon tutarının ise 5 milyar 441 milyon 800 bin lirası faizli fonlarda, 8 milyar 706 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor. Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 137 milyar 466 milyon 600 bin lirası faizli, 35 milyar 777 milyon 700 bin lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜ 25.8 MİLYAR LİRA ARTTI

2020 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin 565, katılımcıların fon tutarı da 137 milyar 93 milyon 900 bin lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı 21 milyar 253 milyon 500 bin lira, emekli olanların sayısı da 137 bin 676 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 11 milyar 304 milyon 100 bin lira, devlet katkısı ise 483 milyon 300 bin lira olmuştu.

Böylelikle 2020 sonundan 15 Ekim'e kadar geçen sürede, katılımcı fon tutarı 22 milyar 2 milyon 600 bin lira artış gösterirken, söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 1 milyar 9 milyon 500 bin lira arttı.

Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 13 milyon 119 bin 678'yi buldu.