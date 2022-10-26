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- BES’teki toplam fon büyüklüğü 357 milyar lirayı aştı
BES’teki toplam fon büyüklüğü 357 milyar lirayı aştı
- 26.10.2022 - 12:47
- Güncelleme : 26.10.2022 - 13:04
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) ilişkin istatistiki verileri, otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayınlıyor.
BES'te katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 331 milyar 73,3 milyon lira ile OKS'deki devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü olan 26 milyar 841,2 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 14 Ekim itibarıyla 357 milyar 914,5 milyon liraya ulaştı.
BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 19. yılını doldurdu. BES, yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Rakamlarla BES
- BES'ten emekli sayısı 192 bin 155'e ulaştı
- BES'te 14 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 663 bin 996 oldu.
- Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 289 milyar 768 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 41 milyar 305,3 milyon lira olarak gerçekleşti.
- Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 331 milyar 73,3 milyon lira oldu.
- 14 Ekim itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 192 bin 155'e ulaştı.
Katılımcıların birikimlerinin 85 milyar 404,4 milyon lirası faizsiz fonlarda
BES katılımcı fon tutarının 219 milyar 889,1 milyon lirası faizli fonlarda, 69 milyar 878,9 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 36 milyar 963,1 milyon lirası faizli, 4 milyar 342,2 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.
Rakamlarla OKS
- OKS katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü de 26 milyar 841,2 milyon liraya ulaştı.
- OKS'deki 6 milyon 656 bin 17 çalışanın biriktirdiği 25 milyar 509,3 milyon liralık fon tutarının 9 milyar 903,8 milyon lirası faizli fonlarda, 15 milyar 525,5 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alırken, OKS'deki 1 milyar 331,9 milyon liralık devlet katkısı fon tutarının da 492,4 milyon lirası faizli, 839,5 milyon lirası faizsiz fonlarda.
- Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 229 milyar 792,9 milyon lirası faizli, 85 milyar 404,4 milyon lirasının faizsiz fonlarda değerlendirildiği görülüyor.
- Toplam fon büyüklüğündeki artış 113,6 milyar lirayı aştı.
- Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 14 milyon 320 bin 13'ü buldu.