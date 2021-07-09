Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı

26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerine kadar verilmesi gereken beyanname ve ödemelerin sürelerinde 30 Temmuz ve 6 Ağustos'a kadar uzatıma gidildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) verilen bilgiye göre katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ile ödeme süreleri, 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Temmuz'a uzatıldığı bildirdi.

26 TEMMUZ’A KADAR VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAMELER, 30 TEMMUZ’A KADAR VERİLEBİLECEK

GİB'in internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 26 Temmuz gün sonuna kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 30 Temmuz Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

2 AĞUSTOS’A KADAR VERİLMESİ GEREKEN "FORM BA" VE "FORM BS" BİLDİRİMLERİ 6 AĞUSTOS’A KADAR UZATILDI

Öte yandan, 2 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri de 6 Ağustos Cuma gün sonuna kadar verilebilecek.

E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ ESNEDİ

2 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de 6 Ağustos Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.