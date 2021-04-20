Beyaz eşya satışları yüzde 40 arttı

İç satış ve ihracat olmak üzere beyaz eşyada 6 ana ürün grubundaki toplam satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 8 milyon 521 bin 513 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) toplantısında, sektörün ilk çeyrek verileri açıklandı.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, "Ocak-mart arasında geçen yıl aynı döneme göre satışlarımız yüzde 40, ihracatımız da aynı dönemde yüzde 26 arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere 6 ana ürün grubundaki toplam satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 8 milyon 521 bin 513 adet olarak gerçekleşti." dedi.

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE 4.5 MİLYAR İHRACAT YAPILDI

Dinçer, Türkiye beyaz eşya sektörünün yılda 4 milyar 500 milyon dolar civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren lokomotif bir sektör olduğunu vurgulayarak, TÜRKBESD'e üye firmaların 2020 yılında 22 milyon adet beyaz eşya ihracatı gerçekleştirmeyi başardığını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

"Ocak-mart arasında geçen yıl aynı döneme göre satışlarımız yüzde 40, ihracatımız da aynı dönemde yüzde 26 arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere 6 ana ürün grubundaki toplam satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 8 milyon 521 bin 513 adet olarak gerçekleşti. Türkiye, Avrupa'nın bir numaralı beyaz eşya üreticisi. Pandemi sonrası ülkemiz açısından yeni fırsatlar doğabilir. Güçlü Ar-Ge'si ve yan sanayi, nitelikli iş gücü ile ülkemizi dünya beyaz eşya üretiminin teknoloji üssü haline getirebiliriz."

TÜRKBESD üyesi firmaların mart ayındaki iç satışlarında da büyüme trendinin devam ettiğini bildiren Dinçer, geçen yıl aynı döneme kıyasla Mart ayında iç satışlarda yüzde 26, ihracatta yüzde 42, üretimde yüzde 43 artış yaşandığını aktardı.

"SEKTÖRÜMÜZDE YASSI ÇELİĞE UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı ise, sektörün yassı çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması taleplerini yineledi.

Beyaz eşyanın ana girdisi olan yassı çelik konusunda rekabet avantajını artıracak düzenlemelere ihtiyaç duyduklarından bahseden Özkadı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa Birliği ülkelerindeki üreticiler yassı çelik ürünlerini üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ödemeden ithal etme olanağına sahiptir. Türkiye'de yassı çelik ithalatında uygulanan gümrük vergisi maliyetlerimizi artırmaktadır. Korumacı önlemler yerine yerli yassı çelik üreticilerinin daha çeşitli ve kaliteli üretim yapması için gerekli yatırım desteği sağlanması yoluna gidilmelidir. Böylece dışa bağımlılık da azalacaktır. Bu konuda serbestleşme yolunda Ticaret Bakanlığı tarafından bazı adımlar atıldı. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz."