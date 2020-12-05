Beyaz et sektörünün hedefinde AB pazarı var

Japon ve Çin pazarlarının Türk firmalarına ihracata açılmasının ardından beyaz et sektörü hedefine 15 milyar dolarlık ithalat potansiyeline sahip AB pazarını koydu.

Çin pazarının Türk firmalarına açılmasının ardından bölgeye ilk ihracat kanatlı et sektöründen yapıldı. İki ülke arasındaki sağlık sertifikalarının istenilen düzeye getirilmesiyle birlikte Türk firmaları direkt olarak Çinli müşterilerine mal satmaya başladı.

Aradaki aracıların da ortadan kalkmasıyla ürünler daha kısa sürede daha kaliteli ve daha ucuza bölgeye ulaşmış olacak.

ÇİN PAZARINA 200 MİLYON DOLAR İHRACAT PLANLANDI

Çin’e olan mevcut 100 milyon dolarlık beyaz et ihracatının 200 milyon dolara çıkması öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer, "Tarım Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız yapması gerekeni yaptı. Pazarı açtı, artık iş sektöre düşüyor." dedi.

ANLAŞMALAR SAĞLANDI İHRACAT BAŞLADI

Çin’e bu güne kadar ürün gönderilememesinin sebebinin iki ülke arasındaki bazı denklik anlaşmalarının yapılamamış olmasından kaynaklandığını anlatan Sezer, "Bu konular üzerinde çalışıldı. İlk olarak şimdi bir firmayla ihracat başladı. Çok kısa zamanda Türkiye’deki diğer 35 firmamız da bu kervana katılacaktır. Çin, 15 milyon ton kanatlı üretimiyle dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi Türkiye’nin üretimi 2.2 milyon ton. Dolayısıyla bizim 7 katımız kadar üretim yapan bir ülke." şeklinde konuştu.

ÇİN’E İHRACAT 100 MİLYON DOLAR ARTACAK

Çin’in, bu kadar büyük üretim yapmasana rağmen dünyanın dördüncü büyük ithalatçısı olarak 2019 itibariyle 2 milyar dolarlık “kanatlı ürünleri” ithalatı olduğunu belirten Müjdat Sezer, Çin’in kendi kendine yetmediği bazı ürünleri ithal ederken katma değeri yüksek bazı ürünleri de ihraç ettiğini söyledi. Sezer sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkiye’nin 600 milyon dolarlık kanatlı ihracatı var. Bunun ortalama 80 ile 100 milyon dolarlık kısmı dolaylı yoldan özellikle pençe ve ayak olarak Çin’e zaten gidiyordu. Şimdi ihracat açılınca direkt olarak artık Çin’e bu ihracatı yapabiliyoruz. Dolayısıyla aradaki aracılar çıkmış oluyor. Dolayısıyla ilave olarak Çin ile ihracatımızın 100 milyon dolar daha artacağını düşünüyorum’’

HEDEF AB PAZARI

Tarım ve Ticaret Bakanlıklarının yapması gerekeni yaparak Japonya ve Çin pazarlarını açtığını, artık işin sektöre düştüğünü belirten Sezer, "Sektörün bu konuda iyi çalışması lazım. Özellikle katma değeri yüksek ürün gönderimi açısından Japonya iyi bir pazar. Şuan için bu pazarın 400 milyon dolarlık kısmını Tayland’dan temin ediyorlar. Eskiden Türkiye bu konuda hem ürün yeterliliği, hem de rekabet açısından çok uygun değilken artık uygun duruma geldi. Bu 400 milyon dolarlık pazardan oldukça büyük katma değeri yüksek ürünler pazarını elde etmemiz çok kolay. Son zamanlarda diğer açılan bir pazarda Çin pazarı. Şimdi en önemli pazardan Japonya ve Çin pazarları bize açık. Geriye ne kaldı? 15 milyar dolarlık Avrupa Birliği (AB) ve 4 milyar dolarlık İngiltere pazarı.

Bütün ihracat ürünleri, genellikle dondurulmuş olarak ihraç edilir. Ama her zaman tüketicinin tercihi taze ürünlerdir. Bunlarında raf ömrü kısa olduğu için gönderilemiyor. Ama Avrupa Birliği gibi bir pazarın açılması sonucunda taze ürünleri bile gönderme şansımız var. Hem taze, hem de dondurulmuş ürün için önemli bir pazar." dedi.