Bi-Fikir ile Anadolu Grubu çalışanları, 11 yılda 2,3 milyar TL değer üretti

Anadolu Grubu “Bi-Fikir” ile 11 yılda 50 bin 496 fikre ilham oldu.

Anadolu Grubu’nun, çalışanlarının yenilikçi fikirlerini ödüllendirdiği inovasyon programı “Bi-Fikir” 11. yılında.

Program kapsamında 11 yılda, toplamda 50 bin 496 fikre ulaşıldı. Toplam 8.733 hızlı uygulama ve 3 bin 104 proje hayata geçirildi.

Projelerle üretilen toplam değer 2,3 milyar TL oldu. 2025 yılının en iyi projelerinin tanıtıldığı Bi-Fikir Festivali’nde konuşan Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, “2035 vizyonumuza yönelik hedeflerimize daha hızlı ulaşmanın yolu inovasyondan geçiyor.” dedi.

11 YILDIR YENİLİKÇİ PROJELER ÜRETİLİYOR

Anadolu Grubu çalışanları, “Bi-Fikir” inovasyon programıyla 11 yıldır yenilikçi projeler üreterek tüm Grup şirketlerine katma değer sağlıyor. Uygulamaya alınan proje sayısının her geçen gün arttığı program kapsamında, 2025 yılının en iyileri Bi-Fikir Festivali’nde tanıtıldı.

Bu yıl Bi-Fikir sürecinde, yeni eklenen “Yapay Zeka” kategorisi ile birlikte projeler 5 kategoride değerlendirildi.

OYLAMA SONUCU KAZANAN PROJELER

Finalde yapılan oylama sonucu; “Dijital Dönüşüm” kategorisinde Anadolu Grubu İnsan Kaynakları ekibinin HRDataPower projesi, “Sürdürülebilirlik ve İnsan” kategorisinde Anadolu Efes’in Onarıcı Tarım projesi, “Yeni Ürün ve Hizmet” kategorisinde Anadolu Etap Tarım’ın Natura Guard projesi, “Operasyonel Mükemmellik” kategorisinde Anadolu Sağlık Merkezi’nin Kojenerasyon Tesisi projesi ve “Yapay Zeka” kategorisinde Migros’un Data AI Asistanı projesi birinci seçildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKA ÖN PLANA ÇIKARILDI

Anadolu Grubu’nun yurt içi ve yurt dışındaki tüm şirketlerine açık olan Bi-Fikir programı kapsamında 11 yılda, toplamda 50 bin 496 fikre ulaşıldı. Toplam 8 bin 733 hızlı uygulama ve 3 bin 104 proje hayata geçirildi.

Fikirlerin uygulama oranı yüzde 23 oldu. 11 yıldır toplam 254 proje Bi-Fikir Festivali yarı finalinde yarıştı. Bu başvuruların 53’ünü dijital içerikli projeler oluşturdu. 2025 yılında proje değerlendirmelerinde yeni bir sınıflandırmaya gidildi.

Grup şirketlerinin fikirleri; “Yeni Ürün ve Hizmet”, “Sürdürülebilirlik ve İnsan”, “Dijital Dönüşüm”, “Yapay Zeka” ve “Operasyonel Mükemmellik” kategorilerinde değerlendirildi. Kategorilerde, dijitalleşen dünyamızla uyumlu olarak dijital dönüşüm ve yapay zeka ön plana çıkarıldı.

Bu doğrultuda “Dijitalleşme ve Teknoloji” kategorisi “Dijital Dönüşüm” ve “Yapay Zekâ” olarak olmak üzere ikiye ayrıldı.