TBMM'de bütçe maratonu 21 Aralık'a kadar devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe mesaisi aralıksız devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda 7 bakanlığın bütçesi görüşülerek karara bağlanacak.

Genel Kurul'da, 8 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, belirlenen takvime göre 14 günde tamamlanacak.

Genel Kurul, resmi tatil günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

MECLİS'E ZİYARETÇİ ALINMAYACAK, GRUP TOPLANTISI YAPILMAYACAK

Görüşmeler dolayısıyla Meclise ziyaretçi alınmıyor, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmıyor.

14 ARALIK PAZAR

Genel Kurulda bugün Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının bütçesi ele alınıyor.

15 ARALIK PAZARTESİ

Yarın İçişleri ve Hazine Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

16 ARALIK SALI

Salı günü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi müzakere edilecek.

17 ARALIK ÇARŞAMBA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi Çarşamba günü görüşülecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda sunum yapacak.

SON GÜN: 21 ARALIK PAZAR

Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

BÜTÇE GÖRÜŞME TAKVİMİ

2026 yılı bütçesinin Genel Kurul'daki kalan günler için görüşme takvimi şöyle:

14 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversite.



15 Aralık Pazartesi: İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

16 Aralık Salı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,

17 Aralık Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı.

18 Aralık Perşembe: 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi oylanacak, 19 Aralık Cuma günü ise 7 maddesi görüşülerek oylamaya sunulacak.

20 Aralık Cumartesi: 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylanmamış maddeleri oylanacak.

21 Aralık Pazar: Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.