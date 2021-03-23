Biden'ın danışmanları 3 trilyon dolarlık istihdam paketi hazırlıyor

Küresel ekonomiler, koronavirüs salgınının gölgesinde kendisine bir yol bulmaya çalışırken açıklanan yardım paketi haberleri ile nefes alıyor.

Küresel piyasalar, koronavirüs salgınında bazı ülkelerin tedbirleri sıkılaştırması ve veri gündeminin sakin olmasının etkisiyle dün karışık seyirde ilerledi.

JOE BIDEN'DAN 3 TRİLYON DOLARLIK ALTYAPI VE İSTİHDAM PAKETİ

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi danışmanlarının, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığı bildirildi.

“EKONOMİDEKİ TOPARLANMA BEKLENENDEN DAHA HIZLI İLERLİYOR”

Dün yayınlanan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde yapacağı sunumun metninde de ekonomideki toparlanmanın beklenenden daha hızlı ilerlediği, ancak belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

Powell, toparlanmanın tamamlanmaktan çok uzakta olduğunu ve Fed olarak ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini yineledi.

NEW YORK BORSASINDA POZİTİF SEYİR

Bu gelişmelerle New York borsasında, haftanın ilk işlem gününde tahvil faizlerindeki gerilemenin desteğiyle pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,32, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ DÜŞÜYOR

Geçen hafta Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bu seviyelerden başlayan düşüşünü dün de sürdürdü ve yüzde 1,66'ya kadar indi.